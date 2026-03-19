Lotito, premio Coppa Italia raddoppiato: la mossa per salvare la stagione

Claudio Lotito, presidente della Lazio, sta facendo all in sulla Coppa Italia e ha promesso un nuovo incentivo ai giocatori di mister Maurizio Sarri

La Lazio si aggrappa alla Coppa Italia per provare a dare un senso a una stagione fin qui deludente! Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito avrebbe deciso di alzare ulteriormente la posta in palio per spingere la squadra di Maurizio Sarri verso il trionfo finale. L’obiettivo è chiaro: trasformare la competizione in un vero e proprio salvagente stagionale, l’unico appiglio rimasto per salvare un’annata al di sotto delle aspettative.

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Lotito, la Coppa Italia come unica via per l’Europa

Per i biancocelesti, arrivare in fondo alla Coppa Italia significherebbe molto più che sollevare un trofeo. Vorrebbe dire garantirsi un posto nella prossima Europa League e staccare anche il pass per la Supercoppa, traguardi non raggiungibili attraverso il campionato. È per questo che la competizione è diventata centrale nei pensieri della società e dello spogliatoio.

In un momento delicato anche sul piano ambientale, con la tifoseria in aperta contestazione, Lotito avrebbe scelto di rivolgersi direttamente ai calciatori. Il patron biancoceleste avrebbe chiesto uno scatto d’orgoglio al gruppo, accompagnando il messaggio con rassicurazioni sul futuro e con una promessa economica concreta.

Il premio inizialmente fissato a 2 milioni di euro, da aggiungere ai bonus individuali già previsti, sarebbe stato infatti aumentato almeno del doppio. Un incentivo importante, pensato per tenere alta la tensione e spingere la squadra oltre i propri limiti.

Lotito, Sarri e la squadra davanti all’ultima occasione

Adesso, però, dovrà essere il campo a parlare. Sarri e i suoi uomini sono chiamati a trasformare la pressione in energia positiva, consapevoli che la Coppa Italia rappresenta l’ultima vera occasione per cambiare il volto della stagione. La mossa di Lotito testimonia quanto il club creda ancora in questo obiettivo.

Il trofeo, oggi, non è soltanto un sogno: è la missione che può ridare slancio alla Lazio, ricompattare almeno in parte l’ambiente e consegnare ai biancocelesti una chiusura di stagione completamente diversa.