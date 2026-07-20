Lotito: «Sono qui alla Reggina per fare i fatti. Vendere la Lazio? Le vie del Signore sono infinite»

Claudio Lotito si è presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo proprietario della Reggina. Le dichiarazioni

Claudio Lotito, presidente della Lazio, amplia i suoi interessi nel calcio e diventa il nuovo proprietario della Reggina, oggi in Serie D. Questa sera ha tenuto la sua prima conferenza stampa allo stadio Granillo, accolto dal sindaco Francesco Cannizzaro, che gli ha consegnato simbolicamente la sciarpa della città. Il patron biancoceleste ha illustrato i primi obiettivi e le intenzioni per il rilancio del club calabrese, puntando a costruire una squadra competitiva e a riportare entusiasmo tra i tifosi. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport:

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OBIETTIVI – «Sono qui per fare i fatti, non voglio vendere situazioni invendibili, io metterò non solo l’impegno economico ma anche delle mie esperienze come per esempio la Salernitana. Voglio dimostrare un progetto serio, con senso di orgoglio e appartenenza. Punto a una struttura solida che possa essere proiettata nelle prossime stagioni, il pubblico dovrà essere il dodicesimo uomo in campo. Vogliamo costruire una squadra che non sia una comparsa ma che possa disputare un campionato da protagonista. Stiamo lavorando per una squadra leader, protagonista».

MULTIPROPRIETA’ – «Non è un mistero, sono abituato ad agire ‘in progress’. La norma ha creato un danno complessivo al calcio italiano, depauperando il territorio. Intanto dobbiamo vincere il campionato, la norma fu cambiata purtroppo a danno di De Laurentiis. Se io fossi qui con la Lazio 2 e quindi una doppia squadra non sarebbe mai stato un problema, non è così per i club. La doppia proprietà è stata una mia invenzione e ha tre vantaggi: economico, territoriale e di giovani talenti. La multiproprietà tutela l’aspetto sportivo e la vocazione dei territori, oggi consentì di avere una squadra di livello senza mortificarla. É una regola folle».

LAZIO – «Vendere la Lazio? Da qui ai prossimi dodici mesi le vie del Signore sono infinite. Malagò ha detto che nei prossimamente non verrà discussa la multiproprietà. Con Lotito risultato garantito, non ve lo dimenticate mai».