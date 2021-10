Lotito ora vuole spiegazioni: quel blackout da incubo

Lotito ora vuole spiegazioni e chiarimenti: quel blackout con il Bologna non è certo un qualcosa che gli è andato giù

Un blackout inatteso quello di Bologna, ma forse nemmeno troppo. Infatti ormai da anni la Lazio ha abituato i propri tifosi a cali di tensione inaspettati dopo bellissime vittorie. La testa può andare, per esempio, allo scorso anno e alle sconfitte contro Udinese e Verona, arrivate pochi giorni dopo notti magiche di Champions.

Ed ecco che La Repubblica si è concentrata sulla reazione di Lotito: Il patron pretenderebbe un cambio di atteggiamento e avrebbe puntato il dito verso i giocatori per capire le motivazioni del crollo. Potrebbe aver pensato l’assenza di giocatori carismatici, come Radu e Immobile, in un spogliatoio dove pesa l’addio di Parolo e Lulic, Ma una soluzione va in trovata e in fretta.