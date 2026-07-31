Addio a Franco Baresi, scompare il mito del Milan: il messaggio della Lazio

Morte Franco Baresi, il mondo del calcio in lutto. La nota di cordoglio della Lazio

Il panorama sportivo internazionale piange la scomparsa di una delle sue icone più leggendarie e rappresentative di tutti i tempi. All’età di 66 anni si è spento Franco Baresi, indimenticabile bandiera e capitano storico del Milan, dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. L’annuncio ufficiale della tragica perdita è stato diramato direttamente dalla società rossonera attraverso i propri canali di comunicazione, scuotendo profondamente milioni di appassionati. Anche la Lazio ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del campione che ha scritto la storia sul campo verde.

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La leggenda di Franco Baresi e il legame con il Milan

Nato nel 1960, il difensore ha legato indissolubilmente l’intera sua straordinaria carriera agonistica ai colori del Milan, indossando la fascia da capitano e diventando un modello universale di lealtà sportiva. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e di tutto il movimento calcistico nazionale e internazionale, che perde un punto di riferimento assoluto. Le gesta tecniche e l’eleganza dimostrata da Franco Baresi su ogni campo resteranno per sempre impresse nella memoria collettiva dei tifosi.

Il cordoglio del mondo dello sport per Franco Baresi

Le testimonianze di affetto e le condoglianze si susseguono senza sosta da parte di istituzioni, campioni del passato e club di ogni categoria, uniti nel ricordo del grande difensore. La figura di Franco Baresi continuerà a vivere attraverso i valori di dedizione e attaccamento alla maglia che hanno caratterizzato la sua vita dentro e fuori dal campo!

«La S.S. Lazio si unisce al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Franco Baresi, indimenticato baluardo difensivo e leggenda della Nazionale Italiana e del Milan».