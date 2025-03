Liverani sicuro: la sua analisi in vista della sfida di oggi

Liverani, l’ex biancoceleste a poche ore dalla gara europea contro la formazione ceca si sbilancia e analizza cosi la partita

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, a poche ore dalla sfida contro il Viktoria Plzen da parte della Lazio, Fabio Liverani ha analizzato cosi la gara esterna contro la formazione ceca rilasciando queste sue considerazioni della vigilia

PAROLE – Il Viktoria è una squadra alla portata ed inferiore alla Lazio, ma le gare vanno giocate e prese per il verso giusto. Domani in trasferta va fatta una partita seria, con concentrazione ed attenzione. Devo dire che fa parte della Lazio giocare sempre gare collettive, fondate sulla prestazione. Certo che due botte come quelle di Zaccagni e Castellanos ti fanno perdere qualità ed esperienza. Sarà un’opportunità per Noslin, deve sfruttarla, ha l’occasione di mettersi in mostra. La Lazio fino ad ora è stata protagonista della competizione, deve continuare a farlo. Oggi la Lazio non è più una sorpresa, ci sarà rispetto e voglia di metterla in difficoltà. Vorrai mettersi a confronto con i migliori, sta alla squadra di Baroni confermare in campo di essere la migliore. Non si può perdere tutto quello che è stato fatto in questi primi sei mesi per un vizio di comportamento e mentalità. Va affrontata con attenzione e voglia di vincere, ma non all’arma bianca”