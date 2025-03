Liverani: «La Lazio deve dimostrare di essere la migliore»

Condividi via email

L’ex giocatore della Lazio, Fabio Liverani, ha espresso il suo pensiero in vista di quella che sarà la gara di andata degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen.

IL COMMENTO – «La Lazio fino ad ora è stata protagonista della competizione, deve continuare a farlo per dimostrare di essere la migliore. Oggi la Lazio non è più una sorpresa, ci sarà rispetto e voglia di metterla in difficoltà. Vorrai mettersi a confronto con i migliori».