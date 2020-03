LIVE Emergenza Coronavirus, tutte le notizie dalla Serie A e non solo – 24 marzo

L’Emergenza Coronavirus ha paralizzato l’Italia e con essa anche il mondo dello Sport e del Calcio: tutte le notizie

STOP AL CALCIO ANCHE IN AUSTRALIA – Uno dei pochi campionati ancora in corso, si giocava a porte chiuse, chiude oggi. Stop al calcio anche in Australia, questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della federazione: “L’aumento dei casi positivi rende impossibile il proseguimento del torneo”.

VERTICE SERIE A – Oggi si riuniranno in conference call i 20 club del campionato di Serie A per fare il punto della situazione sulla questione allenamenti ma non solo. QUI LA NOTIZIA