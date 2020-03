Emergenza Coronavirus, arriva il primo positivo nell’Atalanta

Il Coronavirus sta colpendo particolarmente Bergamo e purtroppo è arrivato anche all’Atalanta: positivo il portiere Sportiello

Il Coronavirus si sta rivelando un avversario ostico e sta giocando la sua partita all’attacco, colpendo chiunque.

In Italia la situazione è ancora complicata ed al Nord si vivono momento veramente difficili, con l’area bergamasca pesantemente bersagliata. In questi minuti è arrivata la notizia, direttamente dal sito ufficiale della società, che è arrivato il primo positivo all’interno dell’Atalanta: si tratta del portiere Marco Sportiello. Questa la nota del club: «Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020».