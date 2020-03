Rinvio Tokyo2020, Spadafora: «Sono contento, decisione saggia»

Ufficializzato il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo2020, è arrivato il commento del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Dopo Euro2020, anche i Giochi Olimpici di Tokyo, in programma per quest’estate, sono costretti ad arrendersi al Coronavirus. In mattinata è arrivata l’ufficialità che le Olimpiadi non si terranno quest’anno.

All’ANSA, il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora ha lasciato il suo commento: «Quella di rinviare le Olimpiadi di un anno è una decisione saggia e che ho accolto con grande favore. Gli atleti di tutto il mondo, e con loro le nostre campionesse e i nostri campioni olimpici e paralimpici, attendevano con ansia un pronunciamento chiaro dal Cio per poter programmare e ricalibrare la loro preparazione».