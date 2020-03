Emergenza Coronavirus, Harris (OMS): «In Italia c’è speranza»

La portavoce dell’OMS a Ginevra ha dimostrato fiducia nell’operato dell’Italia. Margaret Harris ha detto che è però ancora presto

Gli ultimi due giorni hanno ridato un briciolo di speranza all’Italia, con numeri confortevoli riguardo contagiati e decessi.

Anche se è molto presto per dire che il Coronavirus sia in calo, visti anche i risultati di oggi, comunque non si può negare che forse la strada intrapresa è quella giusta. Anche a Ginevra si è parlato della situazione nostrana: la portavoce dell’OMS ha infatti espresso il suo parere. Ecco le parole spese da Margaret Harris: «In Italia c’è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto».