LIVE – Ecco il tabellone della Coppa Italia 2020/2021 – Lazio ultima per coefficiente…

Riparte la Coppa Italia: alle ore 15 è stato definito il tabellone della nuova edizione, al via il 23 settembre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A Milano, presso la Lega Serie A, è stato definito il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. 78 le squadre impegnate nella seconda competione nazionale: tutte quelle di Serie A e Serie B 2020-2021, poi ventinove di Serie C e nove di Serie D. Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo sono teste di serie, ed entrano nel tabellone dagli ottavi di finale, in programma a gennaio 2021. I turni eliminatori si terranno da mercoledì 23 settembre a mercoledì 25 novembre, mentre gli ottavi verranno ripartiti tra mercoledì 13 gennaio e mercoledì 20 gennaio 2021. I quarti il 27 gennaio, molto ravvicinati, così come le semifinali che si disputeranno il 3 febbraio e il 10 febbraio. Poi il consueto stop di tre mesi, fino alla finale del 19 maggio 2021. La Lazio è stata pescata ancora una volta come ultima come coefficiente. Numero 1 per l’Atalanta, 2 per la Juventus, 3 per l’Inter, 4 per la Roma, 5 Napoli, 6 Milan, 7 Sassuolo, Lazio ottava. Per il secondo anno di fila i quarti verrebbero giocati dalla Lazio in trasferta…