LIVE – Calciomercato, ufficiale Rebic al Milan. Visite mediche per Icardi al PSG

LIVE – Calciomercato, è iniziato l’ultimo giorno: si muovono Milan, Napoli, Roma e Fiorentina. L’Inter trova l’accordo con il PSG per la cessione di Icardi

Il calciomercato sta per volgere al termine: presidente e direttori sportivi hanno poco meno di 24 ore per concludere le ultime operazioni in entrata e in uscita. Il gong finale è fissato per le ore 22, quest’anno la sede per seguire da vicino tutte le trattativa è l’Hotel Sheraton. Noi di LazioNews24.com, oltre a seguire da vicino il mercato dei biancocelesti (QUI la notizia), vi aggiorneremo anche sul mercato delle altre squadre di Serie A.

Calciomercato, ultimo giorno di trattative: diretta live

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Il Milan ha concluso l’acquisto in prestito di Ante Rebic, l’attaccante croato arriva dall’Eintracht Francoforte: l’affare è ufficiale.

AGGIORNAMENTO 18.25 – La Roma ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo al Lipsia, per 3.5 milioni, le prestazioni sportive di Patrick Schick. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo per 29 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – Il Torino ha ingaggiato un nuovo portiere: è ufficiale l’acquisto di Samir Ujkani, sarà il vice Sirigu.

AGGIORNAMENTO ORE 17.17 – Ufficiale, la Sampdoria ha comunicato l’acquisto in prestito del giocatore Emiliano Rigoni proveniente dallo Zenit.

AGGIORNAMENTO ORE 16.58 – La Fiorentina ha comunicato di aver acquistato a titolo definito dal Fluminense, l’attaccante Abreu Dos Santos Pedro Guilherme (noto come Pedro).

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 – Mauro Icardi con la moglie-procuratrice Wanda Nara, sono arrivati in quest’istante nella sede del PSG per discutere degli ultimi dettagli della trattativa.

: Arrivée de la femme de Mauro Icardi au siège du @PSG_inside 🔴🔵🚨

(Images @PSGCOMMUNITY1 ) pic.twitter.com/m06PnHTLrW — PSG COMMUNITY (@PSGCOMMUNITY1) September 2, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 16.04 – Si sta muovendo la Fiorentina, è fatta per l’arrivo a Firenze dell’esterno del Leicester Rachid Ghezzal: operazione chiusa sulla base di un prestito secco.

AGGIORNAMENTO ORE 15.38 – Ufficiale l’arrivo all’Atalanta di Simon Kjaer, il difensore arriva in prestito dal Siviglia.

AGGIORNAMENTO ORE 14.17 – L’Hellas Verona è vicina all’acquisto di Stepinski, l’attaccante arriva dal Chievo: costo del’operazione 4 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – La Sampdoria ha definito l’acquisto dell’esterno Emiliano Rigoni, nel pomeriggio l’argentino sosterrà le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 – Matteo Darmian, seguito in passato anche dalla Lazio, è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Questo il comunicato del club ducale: «La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Darmian (Legnano, 2.12.1989) dal Manchester United. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023».

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 – Adesso è ufficiale: Vlad Chiriches è un nuovo giocatore del Sassuolo. L’annuncio è arrivato direttamente dal club neroverdi, con questa nota sul proprio sito ufficiale: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Chiriches Vlad (89′, difensore): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dal S.S.C. Napoli».

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 – Come riporta Sky Sport, Mauro Icardi è appena arrivato a Malpensa, insieme alla moglie Wanda Nara, prima della partenza per Parigi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Procede la trattativa per portare Icardi al Psg. Come riporta Sky Sport, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti sul rinnovo dell’argentino con l’Inter, che verrà firmato solo contestualmente al suo trasferimento a Parigi. Se tutto dovesse andare secondo i piani, ‘Maurito’ arriverà nel pomeriggio in Francia per sostenere le visite mediche. Per quanto riguarda le cifre dell’affare, nerazzurri e Psg hanno trovato l’accordo per chiudere prestito e diritto di riscatto per un totale di 70 milioni.

Si muove la Roma. Nella notte è sbarcato nella Capitale Nikola Kalinic, l’attaccante croato arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. Questa mattina il giocatore era a Villa Stuart per le visite mediche. Non è finita qui, perchè il club giallorosso è molto vicino anche ad un altro colpo: tutto fatto con l’Arsenal per Mkhitaryan (anche lui arriva in prestito con diritto di riscatto). Pure il Milan è protagonista di quest’ultima giornata: i rossoneri hanno concluso l’acquisto di Ante Rebic, prelevato in prestito dall’Eintracht Francoforte. Il Napoli, invece, ha ufficializzato un vecchio obiettivo della Lazio: Fernando Llorente, lo spagnolo ha firmato un contratto biennale con il club partenopeo. Infine c’è la telenovela Icardi: blitz notturno del PSG per prendere in prestito l’argentino dall’Inter, le parti sono a lavoro per definire l’affare.