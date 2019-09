Calciomercato, Matri e Romulo al Brescia. Okaka all’Udinese, ufficiale Verdi al Torino

LIVE – Calciomercato, è iniziato l’ultimo giorno: si muovono Milan, Napoli, Roma e Fiorentina. L’Inter trova l’accordo con il PSG per la cessione di Icardi

E’ arrivato il gong finale. Ecco tutte le trattative dell’ultimo giorno di mercato.

Calciomercato, ultimo giorno di trattative: diretta live

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Ultimi affari prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato: Babacar va al Lecce, Okaka all’Udinese, depositato il contratto di Verdi, ufficialmente un nuovo giocatore del Torino.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Definito il trasferimento di Wesley Hoedt, ex Lazio, dal Southampton al Royal Anversa.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – Tutto pronto per il trasferimento di Verdi al Torino: negli uffici di Cairo si aspetta solamente l’arrivo da Napoli dei documenti necessari per chiudere l’operazione. L’Hellas Verona chiude per Stepinski, attaccante polacco di proprietà del Chievo. Ufficiale l’arrivo di Alessandro Matri al Brescia, così come quello di Romulo. Thomas Hertaux è un nuovo giocatore della Salernitana. Infine, la Spal ha chiuso per l’arrivo di Jacopo Sala dalla Sampdoria.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Il Milan ha concluso l’acquisto in prestito di Ante Rebic, l’attaccante croato arriva dall’Eintracht Francoforte: l’affare è ufficiale.

AGGIORNAMENTO 18.25 – La Roma ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo al Lipsia, per 3.5 milioni, le prestazioni sportive di Patrick Schick. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo per 29 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – Il Torino ha ingaggiato un nuovo portiere: è ufficiale l’acquisto di Samir Ujkani, sarà il vice Sirigu.

AGGIORNAMENTO ORE 17.17 – Ufficiale, la Sampdoria ha comunicato l’acquisto in prestito del giocatore Emiliano Rigoni proveniente dallo Zenit.

AGGIORNAMENTO ORE 16.58 – La Fiorentina ha comunicato di aver acquistato a titolo definito dal Fluminense, l’attaccante Abreu Dos Santos Pedro Guilherme (noto come Pedro).

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 – Mauro Icardi con la moglie-procuratrice Wanda Nara, sono arrivati in quest’istante nella sede del PSG per discutere degli ultimi dettagli della trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 16.04 – Si sta muovendo la Fiorentina, è fatta per l’arrivo a Firenze dell’esterno del Leicester Rachid Ghezzal: operazione chiusa sulla base di un prestito secco.

AGGIORNAMENTO ORE 15.38 – Ufficiale l’arrivo all’Atalanta di Simon Kjaer, il difensore arriva in prestito dal Siviglia.

AGGIORNAMENTO ORE 14.17 – L’Hellas Verona è vicina all’acquisto di Stepinski, l’attaccante arriva dal Chievo: costo del’operazione 4 milioni.

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – La Sampdoria ha definito l’acquisto dell’esterno Emiliano Rigoni, nel pomeriggio l’argentino sosterrà le visite mediche.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 – Matteo Darmian, seguito in passato anche dalla Lazio, è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma. Questo il comunicato del club ducale: «La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Darmian (Legnano, 2.12.1989) dal Manchester United. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023».

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 – Adesso è ufficiale: Vlad Chiriches è un nuovo giocatore del Sassuolo. L’annuncio è arrivato direttamente dal club neroverdi, con questa nota sul proprio sito ufficiale: «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Chiriches Vlad (89′, difensore): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dal S.S.C. Napoli».

AGGIORNAMENTO ORE 12.40 – Come riporta Sky Sport, Mauro Icardi è appena arrivato a Malpensa, insieme alla moglie Wanda Nara, prima della partenza per Parigi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Procede la trattativa per portare Icardi al Psg. Come riporta Sky Sport, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo di massima tra le parti sul rinnovo dell’argentino con l’Inter, che verrà firmato solo contestualmente al suo trasferimento a Parigi. Se tutto dovesse andare secondo i piani, ‘Maurito’ arriverà nel pomeriggio in Francia per sostenere le visite mediche. Per quanto riguarda le cifre dell’affare, nerazzurri e Psg hanno trovato l’accordo per chiudere prestito e diritto di riscatto per un totale di 70 milioni.

Si muove la Roma. Nella notte è sbarcato nella Capitale Nikola Kalinic, l’attaccante croato arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. Questa mattina il giocatore era a Villa Stuart per le visite mediche. Non è finita qui, perchè il club giallorosso è molto vicino anche ad un altro colpo: tutto fatto con l’Arsenal per Mkhitaryan (anche lui arriva in prestito con diritto di riscatto). Pure il Milan è protagonista di quest’ultima giornata: i rossoneri hanno concluso l’acquisto di Ante Rebic, prelevato in prestito dall’Eintracht Francoforte. Il Napoli, invece, ha ufficializzato un vecchio obiettivo della Lazio: Fernando Llorente, lo spagnolo ha firmato un contratto biennale con il club partenopeo. Infine c’è la telenovela Icardi: blitz notturno del PSG per prendere in prestito l’argentino dall’Inter, le parti sono a lavoro per definire l’affare.