LIVE Calciomercato Lazio: Tare a colloquio con Milinkovic e Luis Alberto. Wallace in uscita

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative dell’11 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – E’ il terzo giorno di visite mediche per la squadra di Simone Inzaghi, la partenza per il ritiro estivo di Auronzo è ormai vicino. Mentre la squadra si allena, la società è ovviamente impegnata in diverse operazioni. Dopo aver chiuso diversi colpi in entrata, adesso è necessario vendere per continuare ad allestire una rosa migliore. Ecco le trattative di giornata con sviluppi ed aggiornamenti in tempo reale a cura della redazione di LazioNews24:

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO – Tare è a colloquio con gli entourage dei due top player per chiarimenti sul futuro. Il serbo non ha ancora ricevuto offerte, ma il passaggio di Neymar al Barcellona e di Pogba al Real Madrid potrebbe avviare una catena di trasferimenti. Lo spagnolo invece fa parte del progetto di Inzaghi, ma la dirigenza biancoceleste non ha intenzione di trattenere forzatamente calciatori. Per ora dal Siviglia non giunge alcuna offerta.

JONY – L’esterno del Malaga è sbarcato a Roma, ma non ha ancora sostenuto le visite mediche. Domani il giorno dell’ufficialità?

CASASOLA – Nuovo prestito per il duttile terzino. L’argentino tornerà nuovamente alla Salernitana, dove ad aspettarlo c’è il tecnico Ventura.

TARE E MENDES – Nei giorni scorsi a Madrid ci sarebbe stato un summit con Jorge Mendes per parlare di Wallace e dell’operazione Pedro Neto e Bruno Jordao al Benfica. Per i due giovani sembra chiaro il ritorno in Portogallo.

