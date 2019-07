UFFICIALE Lazio-Triestina: orario e data dell’amichevole

Amichevole Lazio-Triestina: adesso sono ufficiali data e orario del test che si svolgerà durante il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore

Sono le prime sgambate sotto il sole cocente di Formello in questi giorni per la Lazio. Il tempo di completare le visite mediche, poi si partirà per il ritiro nella più fresca Auronzo. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un duro lavoro e da diversi test amichevoli. Intanto la data e l’orario di Lazio-Triestina sono stati ufficializzati: il classico match si disputerà domenica 21 luglio alle ore 17.00.

