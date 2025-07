Calciomercato Lazio, il ds Fabiani sonda un ex Milan per la difesa: tutti gli aggiornamenti sul nuovo osservato speciale

Calciomercato Lazio, Fabiani punta ad un giovanissimo difensore centrale per la prossima stagione: ecco qual è l’ultimo nome

Il calciomercato Lazio, nonostante sia in stallo per la questione legata all’indice di liquidità, sta vagliando diversi profili per la prossima stagione di Serie A. Per questa ragione il ds Fabiani sta cercando dei giovani giocatori per contribuire ad una crescita della società.

Infatti, tra i profili tenuti sotto osservazione c’è anche Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 ex Milan. Il prezzo del giocatore dell’Anderlecht, come riportato da Matteo Moretto, chiederebbe una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.