Calciomercato Lazio, Casasola torna alla Salernitana – FOTO

Tiago Casasola farà nuovamente ritorno alla Salernitana, come testimonia l’ultima foto postata sul suo profilo Instagram

Tiago Casasola torna alla Salernitana. Doveva essere inserito nella lista per il ritiro di Auronzo ma Lotito ha esaudito la richiesta di Ventura e lo ha riportato a Salerno. L’argentino vestirà per un’altra stagione la maglia granata, questa volta però arriverà in prestito dalla Lazio, che ne ha rilevato il cartellino a gennaio.

USCITE – Oltre alle operazione Filippini, Germoni, Abukar e Spizzichino, già ufficializzati, i biancocelesti piazzano anche Casasola. In attesa di altre uscite più significative, la rosa della Lazio inizia piano piano a sfoltirsi.