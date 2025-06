Lazio Women, la grinta di Martina Piemonte con la Nazionale: «Obiettivo: rimanere in lega A National League» – FOTO

Condividi via email

Lazio Women, Martina Piemonte suona la carica sui social per le partite della Nazionale azzurra: le parole dell’attaccante

Martina Piemonte è stata di certo una delle giocatrici più positive della Lazio Women nella scorsa stagione di Serie A. Per questa ragione è stata notata dalla Nazionale di Andrea Soncin che ha deciso di convocarla per gli impegni di queste settimane. La biancoceleste ha risposto presente e ha pubblicato un messaggio sui social per caricare le sue seguaci. Le sue parole:

«Passo dopo passo. Un solo cuore. Noi.1 Obiettivo: rimanere in lega A National League. Adesso qualche giorno di pausa e poi testa solo alla preparazione verso Euro25».