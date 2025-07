Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini al Watford? Ecco le cifre della trattativa per l’ex Juve Stabia

Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra arrivano voci sempre più insistenti per Floriani Mussolini! Ecco le ultime sull’attaccante

Nonostante il momento di stasi del calciomercato Lazio non mancano le offerte per diversi giocatori biancocelesti. Infatti dall’Inghilterra, come conferma Radiosei, arrivano voci insistenti dell’interesse del Watford per l’attaccante reduce dalla brillante stagione di Serie B con la maglia della Juve Stabia.

La trattativa potrebbe fruttare grandi introiti per le casse biancocelesti che riceverebbero un versamento di almeno 10 milioni. La Juve Stabia rimane affacciata in quanto, come conferma Il Messaggero, la società è rimasta indispettita dal controriscatto dei capitolini che sarebbe avvenuto dopo lo stop alle operazioni in entrata. Si attendono ulteriori sviluppi.