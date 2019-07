Calciomercato, la Lazio pensa allo svincolato Rajkovic, ma il futuro non sarebbe a Roma…

La Lazio avrebbe presentato a Rajkovic un’offerta di due/tre anni di contratto: lo scopo è quello di girarlo in prestito alla Salernitana

Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, nelle ultime ore la Lazio avrebbe fatto un’offerta di due/tre anni di contratto per Slobodan Rajkovic. Si tratta di un difensore affidabile ed esperto, classe ’89, reduce dall’esperienza di Palermo, terminata con la retrocessione in Serie D del club. Secondo il portale curato dal noto esperto di calciomercato, lo scopo dei biancocelesti sarebbe quello di prelevare il giocatore per poi girarlo immediatamente in prestito alla Salernitana. Dopo una carriera passata tra Olanda e Germania, il serbo si è messo in mostra per due stagioni in Serie B, dove ha collezionato trenta presenze e due gol.

CONCORRENZA – Oltre alla Lazio, non sono poche le squadre che vorrebbero nelle proprie rose. Tra tutte il Brescia, che accontenterebbe anche la volontà del giocatore di interfacciarsi con la nostra Serie A. Ora starà allo stesso Rajkovic scegliere se accettare l’offerta della Lazio, e quindi sposare il progetto granata, oppure tentare di trovarsi un nuovo club nel massimo campionato italiano.