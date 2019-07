LIVE Calciomercato Lazio – Parla l’agente di Szoboszlai. Di Gennaro verso la Juve Stabia, Tounkara seguito in Serie C

Live Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 22 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE / Calciomercato Lazio – Tutte le trattative dei biancocelesti del 22 luglio.

AGGIORNAMENTO ORE 15:38 – Continua a lavorare sugli esuberi la Lazio. Una squadra di Serie C segue Mamadou Tounkara: qui i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 – Szoboszlai alla Lazio? Arrivano le parole dell’agente (QUI LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Di Gennaro saluta la Lazio. Il centrocampista approda alla Juve Stabia col prestito di un anno: nelle prossime ore la firma (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 – Con il futuro di Felipe Caicedo ancora da definire, la Lazio sta lavorando per trovare un sostituto nel caso in cui l’ecuadoriano dovesse essere ceduto. L’ultimo nome sarebbe quello di Kouka, attaccante classe ’93 dello Sporting Braga (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

Dopo i colpi in entrata a ripetizione e qualche operazione in uscita, ora in casa Lazio si sta vivendo un momento di riflessione. Gran parte del mercato biancoceleste è sempre nelle mani di Milinkovic, che aspetta un’offerta ufficiale da PSG o Manchester United. Proprio in queste ultime ore in Francia hanno riaccostato il nome di Stanley N’Soki, giovane difensore del PSG, alla Lazio. Un’operazione che appare quasi improbabile soprattutto dopo il reintegro di Radu. Intanto la Lazio, in attesa di offerte, si sta concentrando sui rinnovi: molto vicino quello di Cataldi, tentativo con Luis Alberto e ancora da decifrare quello di Felipe Caicedo. Se l’ecuadoriano decidesse di partire, allora la Lazio sarebbe costretta a cercare un nuovo attaccante. Per il dopo Milinkovic, il prescelto è Szoboszlai, ma bisogna convincere il Salisburgo.