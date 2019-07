Calciomercato Lazio, Di Gennaro in uscita: andrà alla Juve Stabia

Davide Di Gennaro, centrocampista classe ’88, arriva alla Juve Stabia in prestito dalla Lazio: è reduce da un anno difficile a Salerno

Davide Di Gennaro, centrocampista classe ’88 di proprietà della Lazio, è pronto ad una nuova avventura con la maglia della Juve Stabia. L’ex Cagliari, riporta Sky Sport, arriverà in Campania con la formula del prestito. Dopo un anno difficile con la maglia della Salernitana, il giocatore ha voglia di rilanciarsi e tornare a togliersi delle soddisfazioni. Prima dell’esperienza nella Capitale, aveva fatto parte della squadra rossoblù, poi era arrivata per lui la chiamata della Lazio, che non gli ha portato numerose gioie ma qualche presenza in Europa League. Di Gennaro raggiungerà la rosa a disposizione di Fabio Caserta.