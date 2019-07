Cataldi, rinnovo e promozione: sarà lui il vice Leiva

La storia d’amore tra Danilo Cataldi e la Lazio è destinata a continuare: pronto il rinnovo per il centrocampista romano

Ormai sembrano non esserci più dubbi: la storia d’amore tra Cataldi e la Lazio è destinata a continuare. Il club biancoceleste ed Inzaghi hanno deciso di puntare fortemente sull’ex centrocampista della Primavera, soprattutto dopo un 2019 con prestazioni e gol pesanti. Come riporta Il Corriere dello Sport, manca poco alla fumata bianca: le parti sono sempre più vicine al rinnovo. L’attuale contratto scade nel 2020, ma la società proverà a blindarlo. In questi mesi poi Cataldi ha scalato le gerarchie all’interno della rosa e ora può anche essere considerato il vice Leiva. Ora l’ultimo sogno è quello di indossare in futuro la fascia da capitano, anche se già in passato ha assaporato questa emozione.