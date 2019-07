Calciomercato Lazio, rebus Caicedo: spunta un nome nuovo per l’attacco

Con il futuro di Caicedo ancora da decifrare, il ds Igli Tare sta monitorando Kouka, attaccante classe ’93 dello Sporting Braga

Il futuro di Felipe Caicedo è ancora tutto da decidere, nonostante, come anticipato, la Lazio e Simone Inzaghi vogliono la sua permanenza. Prima di esser certi che l’attaccante rimanga nella Capitale, però, bisogna incontrarsi per rinnovare il contratto. Se la firma non dovesse arrivare, allora l’ex Espanyol cercherà un’altra squadra, e alla Lazio l’incombenza di trovare un degno sostituto. Il ds biancoceleste Igli Tare, scrive il Corriere dello Sport, starebbe monitorando Ahmed Hassan Koka, meglio conosciuto come Kouka. Attaccante classe ’93 dello Sporting Braga, è reduce da una stagione in prestito all’Olympiakos. Essendo di proprietà del club portoghese, non si può non pensare al procuratore Jorge Mendes, con cui il direttore sportivo avrebbe parlato per sondare il terreno.