Calciomercato Lazio, colloquio ad Auronzo tra Luis Alberto e Tare: le ultime

Calciomercato Lazio, ad Auronzo faccia a faccia tra Tare e Luis Alberto: si è parlato di rinnovo

Calciomercato Lazio – Una delle situazioni più particolari in casa Lazio è quella legata a Luis Alberto. Sul fantasista resta vivo l’interesse del Siviglia, ma per il momento a Formello non sono arrivate offerte ufficiali. Il piano della Lazio è quello di cercare di trattenere Magic Luis e “sacrificare” solo Milinkovic. Come riporta Il Corriere dello Sport, ad Auronzo è andato in scena un confronto tra lo spagnolo e il ds Tare: la società pretendeva spiegazioni dopo le ultime interviste rilasciate dal giocatore, le parti si sono chiarite e, se l’esito della chiacchierata è stato positivo, si potrà anche discutere di rinnovo. Siviglia permettendo.