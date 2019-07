Calciomercato Lazio, Tare punta tutto su Szoboszlai: i dettagli

Calciomercato Lazio, il prescelto di Tare per il centrocampo è Dominik Szoboszlai

Calciomercato Lazio – Se parte Milinkovic, il ds Tare ha già pronto il sostituto: si tratta di Dominik Szoboszlai. Come riporta Il Tempo, la Lazio non ha ancora l’accordo con il Salisburgo, club che detiene il cartellino del talento ungherese, mentre il giocatore sembra gradire la destinazione e già ha parlato con Tare in diverse occasioni. Szoboszlai sogna di ripercorre proprio la carriera di Milinkovic: arrivare in Italia come una promessa e diventare un top player nei prossimi anni. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per cercare di chiudere l’operazione. Il Salisburgo chiede 20 milioni per privarsi del suo talento, la Lazio invece vorrebbe ottenere uno sconto con l’inserimento di Berisha o di qualche bonus. Tare vuole puntare tutto su Szoboszlai e a questo punto potrebbe essere lui il quinto rinforzo di questa campagna acquisti.