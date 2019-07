Calciomercato Lazio, per Milinkovic gol e sorrisi. Ma il PSG…

Resta ancora in bilico la permanenza di Milinkovic alla Lazio, ma il serbo intanto segna in amichevole e scherza con la dirigenza

Quella di Milinkovic è un telenovela che in casa Lazio andrà avanti (salvo offerte) fino alla chiusura del mercato. Intanto, come riporta Il Corriere dello Sport, il serbo segna in amichevole ed è felice in maglia biancoceleste. Lotito ha dichiarato già più volte che se arrivasse un’offerta super, difficilmente verrebbe rispedita al mittente. Milinkovic però in questo momento non pensa al mercato: a Roma si sente a casa e il rapporto con la dirigenza è ottimo. Ieri al termine del match Lotito e Tare si sono intrattenuti a scherzare con il serbo. Questo clima di festa potrebbe essere fermato solo dal PSG: gli ultimi rumors parlano di un’offerta che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni a Formello. Ora bisogna capire la somma che i francesi vorranno investire su Milinkovic e se riusciranno a convicere Lotito. Restano sempre alla finestra anche United, Juventus e City.