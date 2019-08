Live / Calciomercato Lazio – Presi Dziczek e Pavlovic. Si cerca sempre l’attaccante. Mentre in uscita…

Live / Calciomercato Lazio – Tutte le operazioni del 22 agosto

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Il futuro di Martin Caceres potrebbe essere ancora in Italia. Dopo il mancato accordo con il Monaco, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’uruguaiano avrebbe trovato l’intesa con la Fiorentina.

Live / Calciomercato Lazio – La Lazio mette a segno due colpi per il futuro: Patryk Dziczek, 21enne polacco del Piast Gliwice, che in mattinata ha sostenuto le visite mediche. E’ costato due milioni e sarà il terzo giocatore ad approdare alla Salernitana (per un anno) quest’estate dopo Kiyine e Karo. Venerdì invece toccherà Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan, classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Un’operazione da 5.5 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto di 5 anni, ma resterà per un altro anno al Partizan. In entrata si valuta sempre l’acquisto di un attaccante, i nomi caldi sono quelli di Petagna e Kalinic. Molto però dipenderà sempre dal rinnovo di Felipe Caicedo. In uscita ci sono sempre Wallace e Durmisi, anche se in questo momento sembra tutto in stand-by.