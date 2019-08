Calciomercato Lazio, il valzer delle punte: da Petagna a Kalinic

Calciomercato Lazio, tutti i profili che piacciono ai biancocelesti in attacco

Cercasi attaccante in casa Lazio. La società infatti in questi ultimi giorni di mercato è alla ricerca di una punta. Come riporta Il Messaggero infatti i profili sotto la lente d’ingrandimento non mancano: il primo rimane Petagna. Vecchio pallino dello scorso anno continua ad interessare ai biancocelesti. Sondaggi anche per l’ex Juventus Fernando Llorente che però è al centro di un vortice di mercato che comprende anche Napoli e Inter. Da non sottovalutare anche l’idea Kalinic che da ieri è ufficialmente fuori rosa.

C’è da sciogliere ancora il nodo legato a Caicedo, sul fronte rinnovo tutto tace, l’ecuadoriano non vuole fare il vice Immobile e per questo anche se on sarà ceduto adesso la Lazio potrebbe rischiare comprando un altro attaccante.