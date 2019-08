LIVE Calciomercato Lazio – Milinkovic il sogno dell’Inter, ipotesi prestito per Adekanye

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 12 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 12 agosto.

Questa mattina ‘Tuttosport‘ rilancia l’indiscrezione che vuole l’Inter interessata a Sergej Milinkovic-Savic. In un incastro di mercato, che prevede la cessione di Icardi alla Juve, la società nerazzurro potrebbe sferrare l’assalto decisivo al centrocampista della Lazio. Uno scenario difficile da ipotizzare considerando la volontà di Lotito di non privarsi del proprio gioiello negli ultimi giorni di calciomercato. Lazio che è pronta ad alzare un muro sul Sergente, per evitare inutili chiacchiericci.

ATTACCO – E poi c’è il reparto offensivo. Inzaghi, al di là della permanenza di Felipe Caicedo (che potrebbe rinnovare nei prossimi giorni), vorrebbe una terza punta. I nomi fatti sono tanti, l’ultima idea è Pietro Pellegri del Monaco (QUI i dettagli). Tra chi entra e chi esce, potrebbe salutare anche Bobby Adekanye. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, l’ex Liverpool starebbe prendendo in ipotesi l’idea di lasciare i biancocelesti in prestito. L’obiettivo è quello di trovare maggiore minutaggio in club di seconda fascia.