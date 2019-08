Calciomercato Lazio, le idee di Tare per l’attacco: tutti i nomi

Calciomercato Lazio, adesso l’obiettivo è acquistare un nuovo attaccante: da Pellegri a Dost, tutti i profili cercati da Tare

Un mercato costruito su misura per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Accontentato su Lazzari (per la fascia destra era il preferito del tecnico), l’allenatore biancoceleste nei colloqui avuti con il ds Tare avrebbe manifestato la volontà di avere in rosa un terzo attaccante. Un uomo in più in avanti per valorizzare al meglio i suoi esterni. La società però, prima di intervenire, dovrà sfoltire la rosa.

I NOMI – Resta sempre in orbita Lazio il nome di Fernando Llorente (attualmente svincolato). Come riportato dal Corriere dello Sport, contatti ci sono stati ma le sue richieste elevate (4 milioni a stagione per tre anni) hanno frenato la trattativa. Un altro aspetto da considerare è l’età dell’ex Juve, ha 34 anni. La Lazio, in questo caso, preferirebbe investire su un profilo più giovane. L’ultima idea potrebbe essere Pietro Pellegri (18 anni) del Monaco, potrebbe arrivare nella Capitale anche in prestito secco. Ha vissuto un’annata difficile nel Principato, a causa di alcuni problemi fisici. Si è ripreso ed ha voglio di tornare in campo. Il suo procuratore, Giuseppe Riso, è lo stesso di Danilo Cataldi. Ciò potrebbe facilitare la trattativa. Contatti ufficiali non ci sono stati. Da non escludere l’ipotesi Gaich del San Lorenzo (QUI la notizia) e poi c’è sempre la suggestione Giovanni Simeone della Fiorentina. Infine, nelle ultime settimane, sono circolati anche i nomi di Bas Dost (30 anni), sotto l’orbita di Mendes, e Odsonne Edouard (21 anni) del Celtic.

LE CONDIZIONI – Nelle ultime settimane di mercato potrebbe accadere qualcosa. Occasioni last minute a poco prezzo. Prima però serve vendere. In uscita ci sono Wallace, Durmisi e Patric. Sfoltendo la rosa e alleggerendo il monte ingaggi si potrà fare qualcosa in attacco. Solo così Inzaghi sarà accontentato.