LIVE Calciomercato Lazio: si lavora sugli esuberi, piace Berge per il centrocampo

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 6 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

CESSIONI – Wallace e Durmisi sono in uscita. Per il brasiliano è forte l’interesse del Wolverhampton, anche se la trattativa è ostacolata dallo status di extracomunitario (QUI LA NOTIZIA). Per il terzino, invece, c’è concorrenza di più squadre ma il suo futuro sembra in Turchia (QUI LA NOTIZIA). Vargic, Kishna e Tounkara saranno con la Lazio fino al prossimo 30 giugno, non è assolutamente nei piani della società il rinnovo anzi – come sottolinea Il Tempo – spera di trovargli una sistemazione già adesso.

BERGE – La Lazio ha lasciato partire Badelj: Cataldi e Berisha sono i primi indiziati a rimpiazzare il croato, ma la società si guarda comunque intorno. Nella lista dei possibili arrivi, si è aggiunto anche Berge, giovane centrocampista del Genk (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)