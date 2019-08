Calciomercato Lazio: Wallace verso il Wolverhampton, ma…

Wallace verso il Wolverhampton. Ad ostacolare la trattativa, però, è lo status del brasiliano e il poco temp prima della chiusura del mercato inglese

Wallace verso il Wolverhampton. Dopo Pedro Neto e Bruno Jordão, anche il difensore potrebbe sbarcare al club inglese: a muovere i fili dell’operazione sempre Jorge Mendes. A rallentare l’operazione, però, è lo status del giocatore che – in quanto extracomunitario e senza il parametro delle presenze in nazionale – necessita di un permesso speciale della Football Association. Per lui, però, è una vera e propria corsa contro il tempo: in Premier League, come ricorda il Corriere dello Sport, il gong del calciomercato suonerà alle 17 dell’8 agosto. Il Regno Unito resta la prima scelta sia per la società che per Wallace, con 6 milioni da incassare la Lazio eviterebbe la minusvalenza: il brasiliano è stato acquistato ad 8, ma con l’ammortamento il suo cartellino si è ridotto in questi tre anni.

Se l’operazione con il Wolverhampton non dovesse andare a buon fine, a Mendes il compito di trovare altre pretendenti per il suo assistito.