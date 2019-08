Calciomercato Lazio, Durmisi verso la Turchia: i dettagli

Riza Durmisi verso la Turchia. Il terzino sinistro della Lazio piace al Besiktas, ma tra le parti c’è ancora un gap economico da colmare

Riza Durmisi verso la cessione. Il destino del terzino sinistro è sempre più fuori dall’ombra del Colosseo. La stagione poco esaltante e la competizione sulla sua fascia hanno convinto la società a rivenderlo dopo un solo anno: la Lazio lo ha prelevato per 7,5 milioni di euro, vorrebbe cederlo per almeno 4. Brøndby e Marsiglia si sono fatte avanti con la società biancoceleste già da qualche settimana, ma negli ultimi giorni si è inserito anche il Besiktas che ha aperto una trattativa, mettendo sul piatto 2,5 milioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le parti c’è un gap economico che però può essere colmato da un’intesa.

A seguire l’affare Durmisi c’è anche il Fenerbahce. Il club turco non ha presentato alcuna offerta, ma guarda con attenzione gli sviluppi della vicenda e la Super Lig sembra essere – sempre più – il prossimo campionato del danese.