Calciomercato Lazio, spunta Berge per il centrocampo

La Lazio segue Berge. Il giovane centrocampista del Genk potrebbe arrivare a Roma, dopo la partenza di Badelj

Badelj alla Fiorentina. La Lazio ha lasciato partire il croato, dopo una stagione poco esaltante e il malcontento che lo ha spinto lontano da Roma. Il piano è quello di dare spazio a Cataldi e sperare nella rinascita di Berisha. La società, però, starebbe seguendo comunque un profilo per il centrocampo: Sander Berge del Genk, cantera di talenti come Milinkovic. A riportare la notizia è Il Messaggero che sottolinea anche le importanti caratteristiche del ragazzo, il quale abbina al potere fisico – è alto 190 cm – anche una notevole tecnica. Dagli addetti ai lavori è considerato come uno dei più interessanti prospetti del panorama europeo.

Da non sottovalutare, comunque, le opzioni Fofana e Szoboszlai.