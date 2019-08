LIVE Calciomercato Lazio, da Kalinic a Llorente: la situazione in attacco

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 23 agosto che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio – Passano i giorni e la sessione di mercato va sempre più verso la conclusione. Il d.s. Igli Tare è al lavoro per regalare un attaccante al suo allenatore, ma anche per sistemare ancora qualche esubero. Ecco di seguito tutte le trattative di giornata con sviluppi in diretta:

KALINIC – Il suo nome va di moda in queste ore, ma la concorrenza è folta. Si è inserita anche la Roma nella corsa per il croato.

LLORENTE – Passi decisivi in avanti da parte del Napoli. I partenopei sembrano la squadra che è riuscita a convincere l’ariete spagnolo. Voci reali o semplici pressioni per convincere Mauro Icardi? L’allenatore Carlo Ancelotti sogna l’argentino, ma visto il poco tempo rimasto potrebbe accontentarsi.

CAICEDO – Non c’è ancora l’accordo per il rinnovo, ma è certo che l’ecuadoriano resterà alla Lazio. La dirigenza comunque studia l’affare Petagna (costa però 20 milioni di euro) o il possibile colpo last minute Odsonne Edouard (promettente classe ’98 del Celtic Glasgow).