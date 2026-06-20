La Lazio posa lo sguardo in casa Bologna! Sorge l’interesse per Odgaard

Nuovo nome nel taccuino della dirigenza della Lazio! Manifestato l’interesse per Jens Odgaard: le ultimissime

Il calciomercato estivo si apre sotto il segno di una profonda e radicale ristrutturazione per il Bologna. Il nuovo corso tecnico guidato da Domenico Tedesco impone una drastica spending review numerica, con la ferma volontà di lavorare esclusivamente su un organico snello composto da un numero limitato di elementi di movimento. Per poter finanziare gli investimenti mirati richiesti dal mister in entrata, la società emiliana è costretta a prendere in seria considerazione la cessione di alcuni pezzi pregiati della rosa. In cima alla lista dei sacrificabili è finito il nome di Jens Odgaard, jolly offensivo che, nonostante un vincolo contrattuale a lunghissimo termine valido fino al 2029, rischia di salutare la truppa per precise esigenze di bilancio e di modulo sul campo.

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La Lazio studia il colpo Odgaard per il modulo di Gattuso

Sulle tracce del talento danese classe 1999 si è fiondata con grandissima decisione la Lazio, sempre molto attenta alle occasioni strategiche offerte dal mercato nazionale. Come rivelato in esclusiva dal portale Calciomercato.it, la dirigenza capitolina ha effettuato una serie di approfonditi sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra dell’operazione. Il calciatore scandinavo rappresenta un profilo ideale per la nuova idea tattica del tecnico Gennaro Gattuso, intenzionato a ripartire dal suo collaudato 4-2-3-1. Per via della sua straordinaria duttilità, il ragazzo è in grado di ricoprire con ottimi risultati sia il ruolo di mezzala d’inserimento sia quello di trequartista centrale dietro l’unica punta, garantendo quel mix di fisicità e tecnica fondamentale.

Concorrenza Premier e la valutazione di Odgaard

La strada che porta al fantasista rossoblù si preannuncia comunque ricca di insidie per la compagine laziale. Oltre al forte gradimento manifestato dal Torino, sul giocatore si è registrato l’inserimento concreto di alcune importanti scuderie della Premier League inglese, attratte dalle caratteristiche fisiche dell’atleta. La valutazione del cartellino di Jens Odgaard oscilla attorno a cifre importanti, ma l’asse di mercato tra la capitale e l’Emilia potrebbe decollare rapidamente qualora i biancocelesti decidessero di affondare il colpo decisivo per anticipare la folta concorrenza internazionale e regalare al proprio allenatore il rinforzo ideale per la trequarti.