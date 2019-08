Calciomercato, tra la Lazio e Kalinic si inserisce la Roma: la situazione

Calciomercato Lazio – L’attaccante Nikola Kalinic è un obiettivo dei biancocelesti: nelle ultime ore però si è inserita anche la Roma

La dirigenza capitolina è alla continua ricerca di un attaccante. L’identikit tracciato dal tecnico Simone Inzaghi corrisponde a quello di un calciatore alto e forte nel gioco aereo, un elemento che manca nella attuale rosa biancoceleste. Tra le diverse probabilità, nelle ultime ore Nikola Kalinic è il nome forte. Secondo quanto riporta però la Gazzetta dello Sport, il croato piace anche alla Roma. L’ex Milan e Fiorentina ha un cartellino dal valore che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, non rientra nei piani dell’Atletico Madrid che vorrebbe liberarsene quest’anno visto il contratto in scadenza nel 2021. Diverse sono le squadre che hanno bussato alla porta dei Colchoneros (Galatasaray, Monaco, Betis e Getafe), ma per il momento nessuna offerta concreta. La Lazio e il d.s. Igli Tare monitorano la situazione, si deciderà nelle ultime ore di calciomercato.