LIVE Calciomercato Lazio – Il futuro di Yazici legato a quello di Milinkovic

Live / Calciomercato Lazio – Tutte le trattative del 28 luglio.

Kezman è a Londra e continua a trattare con il Manchester United per definire la cessione di Milinkovic. Prima però deve sbloccarsi la situazione legata a Pogba (QUI per i dettagli). Le parti in causa continuano a trattare ad oltranza. Per la sua sostituzione la Lazio ha prenotato Yazici del Trabzonspor: l’accordo con il turco è stato trovato, manca solo l’intesa con la società di Trebisonda che chiede 20 milioni per liberare il giocatore. Le alternative sono rappresentate da Zulj e Bourabia.

LE ALTRE TRATTATIVE – Aumentano le possibilità di riconferme per André Anderson, che potrebbe restare alla Lazio. In entrata è sempre viva la trattativa per il giovane difensore brasiliano Gustavo Cipriano (QUI la notizia). In uscita si raffredda la pista Fiorentina per Milan Badelj (QUI la notizia).