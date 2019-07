Badelj, si complica il ritorno a Firenze: i motivi

Badelj, il ritorno alla Fiorentina non è così scontato: i viola a centrocampo hanno messo nel mirino un giovane francese

Non è stata una stagione esaltante per il centrocampista croato Milan Badelj. Il giocatore lo scorso anno, nella Lazio, ha sofferto la concorrenza di Lucas Leiva. Nonostante ciò la società biancoceleste non vorrebbe privarsi di lui. Badelj si sta guardando intorno e con il suo procuratore sta aspettando una proposta dalla Fiorentina.

IL RITORNO A FIRENZE – Come rivelato dal Corriere dello Sport, Badelj, anche se difficile, rimane fino a questo momento una soluzione da non archiviare per la Fiorentina. Il giocatore potrebbe lasciare la Lazio per poco più di 8 milioni. Anche se in queste ore, l’ipotesi è superata dall’idea Valentin Rongier, classe ‘95 del Nantes. Valutazioni in corso dalle parti di Firenze.