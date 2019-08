LIVE Calciomercato Lazio: Caicedo non rinnova, cercasi attaccante. Attesa per Pavlovic

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 29 agosto che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio – Mancano due giorni ormai alla chiusura della finestra di trasferimenti, a Formello si tentano gli ultimi colpi in entrata (soprattutto in attacco) e in uscita. Ecco le trattative di giornata:

CAICEDO – L’attaccante non si è presentato in ufficio per la firma del contratto. C’è ancora differenza tra domanda e offerta, l’ecaudoriano chiede uno sforzo maggiore alla Lazio.

PAVLOVIC – E’ fatta per il difensore serbo. Oggi giocherà il match dei preliminari di Europa League con il Partizan, poi volerà a Roma per la firma del contratto.

