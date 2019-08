Rinnovo Caicedo, firma rimandata: la Lazio deve aspettare

Non è ancora arrivata la firma per il rinnovo di Felipe Caicedo: l’ecuadoriano si aspettava un’offerta migliore dalla Lazio

Sembrava un rebus ormai completato, invece ci sarà ancora da aspettare. Felipe Caicedo non ha firmato la proposta di rinnovo avanzata dalla Lazio, a questo punto se ne riparlerà la prossima settimana. L’attaccante ecuadoriano era atteso in ufficio ieri a Formello dopo l’allenamento, ma al termine della seduta se l’è filata via dal centro sportivo. Secondo il Corriere dello Sport sta tergiversando perchè non contento dell’offerta biancoceleste: col nuovo contratto andrà a percepire 2 milioni di euro a stagione fino al giugno 2022, se ne aspettava almeno 2.5 (con l’aggiunta di bonus). Il tecnico Simone Inzaghi e i membri della società capitolina lo ritiengono incedibile quindi, con o senza firma, Caicedo resterà a Roma per questo campionato.