Calciomercato Lazio, Pavlovic: «Tutto ok, pronto a firmare»

Visite mediche completate per Stahinja Pavlovic (clicca QUI per leggere la news), adesso il serbo può firmare il suo contratto con la Lazio. Il giocatore si è espresso così ai media serbi: «Tutto è andato bene fin dall’inizio. Non ci sono mai stati problemi. Ora sono concentrato sulla partita di domani (il Partizan sfiderà nei preliminari di Euorpa League il Molde, ndr) perché vogliamo accedere alla fase a gironi. Poi, venerdì, tornerò a Roma per completare le ultime formalità burocratiche con la Lazio. Da quel momento darò tutto per i miei nuovi compagni e per la squadra». L’attesa è quindi terminata, i biancocelesti verseranno 5.5 milioni di euro nelle casse del Partizan. Il possente difensore centrale sarà girato in prestito alla Salernitana. Un anno di Serie B faciliterebbe il suo ambientamento al calcio italiano.