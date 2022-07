Lite Juric Vagnati, Cairo: «C’è grandissima sintonia»

Il presidente del Torino Cairo è intervenuto e ha detto la sua sulla lite tra Juric e Vagnati. Queste le sue parole

Il presidente del Torino Cairo è intervenuto e ha detto la sua sulla lite tra Juric e Vagnati. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio:

«I due si sono parlati, chiariti e riappacificati. Ora vanno avanti più in sintonia che mai. E non c’è altro da aggiungere». Insomma, poche parole per cercare di metter fine al caso.