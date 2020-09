Leiva punta Atalanta ed Inter: chance per Escalante col Cagliari

Secondo Il Messaggero, Leiva potrebbe necessitare di più di 10 giorni per tornare in forma. Contro il Cagliari potrebbe toccare ad Escalante.

Deve solo ritrovare la forma migliore, Lucas Leiva. Forse non sarà pronto tra 10 giorni per la prima di campionato, ma l’obiettivo di Simone Inzaghi è poterlo impiegare per le altre due gare infernali contro Atalanta ed Inter di quella settimana. A Cagliari, il 26 settembre, potrebbe toccare ad Escalante, che ha sorpreso tutti per il suo ambientamento in regia. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.