Leiva e la Lazio fanno gli auguri a Pelè: «Orgogliosi di festeggiare i tuoi 80!»

Gli auguri della Lazio per gli 80 di Pelè.

La Lazio e Lucas Leiva organizzano una piccola “sorpresa” per Pelè in occasione del giorno dei suoi 80 anni. In un video social è forse il giocatore più rappresentativo a livello internazionale della rosa biancoceleste (oltre che brasiliano) – Lucas Leiva – a fare tanti auguri ad un’icona della storia del calcio brasiliano e non solo.

«Siamo qui, e in nome mio e della Lazio, per augurarti buon compleanno. Sei stato un orgoglio per il mio paese, il Brasile, e come giocatore e come squadra della Lazio siamo orgogliosi di poter festeggiare questi tuoi 80 anni. Ti auguriamo tanta salute e serenità per tanti anni ancora. Un abbraccio. Forza!».