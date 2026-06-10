Leite Lazio, pista che si raffredda? Il Bologna è il nuovo concorrente: cosa filtra

Leite Lazio, si cercherà di portare il ragazzo nella Capitale? Il Bologna ora è sulle sue tracce: il punto della situazione

Il valzer dei difensori in Serie A si accende con una suggestione di mercato che profuma di sgarbo e strategia a lungo termine. Il nome caldo del momento è quello di Diogo Leite, centrale difensivo portoghese pronto a salutare l’Union Berlino. Il calciatore, giunto ormai alla scadenza naturale del suo contratto, si appresta a diventare uno svincolato di lusso. Una ghiotta opportunità a parametro zero che ha immediatamente attivato i radar dei principali direttori sportivi italiani, pronti a darsi battaglia per assicurarsi un rinforzo d’esperienza internazionale senza sborsare un euro per il cartellino.

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Calciomercato Bologna: il sorpasso sulla Lazio per Diogo Leite

La corsa al difensore lusitano ha vissuto un drastico cambio di scenario nelle ultime ore. Per mesi, infatti, Diogo Leite è stato un obiettivo sensibile della Lazio, che aveva mosso i primi passi concreti già durante la sessione di gennaio, pensando a lui come erede designato in caso di addio di Alessio Romagnoli. Con il passare delle settimane, però, il corteggiamento dei biancocelesti si è raffreddato fino a sfumare quasi del tutto. È in questo momento di stallo che si è inserito con prepotenza il Bologna, deciso a sfruttare l’esitazione dei capitolini per sferrare l’attacco decisivo.

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La strategia del Bologna: Diogo Leite erede di Lucumì

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse dei rossoblù guidati da Domenico Tedesco non è affatto casuale. Il club emiliano si sta muovendo preventivamente per tutelarsi di fronte alle sirene della Premier League, sempre più insistenti per Lucumì. Le caratteristiche di Diogo Leite, centrale mancino strutturato e abile nell’impostazione dal basso, si sposano alla perfezione con le idee tattiche dell’allenatore. Il portoghese rappresenterebbe l’innesto ideale per non far rimpiangere un’eventuale partenza del colombiano.

Destino incrociato per Diogo Leite: debutto di fuoco in vista?

La clessidra corre e i prossimi giorni saranno determinanti per la fumata bianca. Se l’affare dovesse andare in porto, il destino si divertirebbe a scrivere una pagina da romanzo immediata: il calendario della nuova Serie A mette infatti di fronte, proprio alla prima giornata, il Bologna e la Lazio. Vedere Diogo Leite scendere in campo al Dall’Ara con la maglia rossoblù, proprio contro quella squadra che lo ha cercato a lungo, trasformerebbe una semplice partita di inizio campionato nel palcoscenico perfetto per il più classico dei rimpianti di mercato.