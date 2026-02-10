Leite Lazio, Fabiani ha incontrato l’entourage del difensore? Ecco cosa filtra

Leite Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani era assente durante la partita dell’Allianz Stadium. Incontro con l’entourage del difensore?

Mentre la Lazio combatte sul campo, il calciomercato non dorme mai. Ha destato molta curiosità l’assenza del direttore sportivo biancoceleste durante l’ultima trasferta a Torino contro la Juventus. Se allo Stadium era presente il presidente Claudio Lotito, accompagnato dal figlio Enrico, lo sguardo del braccio destro del patron era rivolto altrove, oltre i confini nazionali.

Il blitz di Fabiani a Lisbona

Il direttore sportivo Angelo Fabiani non ha seguito la squadra nella sfida contro i bianconeri per un motivo ben preciso: una missione diplomatica in Portogallo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Fabiani sarebbe volato a Lisbona per un viaggio di lavoro che riaccende immediatamente le sirene del mercato. La sua assenza vicino alla squadra, tornata a sentire la vicinanza di Lotito in trasferta dopo quasi un anno, suggerisce un’urgenza legata al futuro del club.

Fabiani e il colpo Diogo Leite

Al centro dei discorsi ci sarebbe un nome che scotta: Diogo Leite. Il viaggio del ds biancoceleste potrebbe essere servito per ricucire i rapporti o definire i dettagli con l’entourage del difensore. Nonostante il direttore sportivo avesse parlato di un accordo già trovato per giugno — successivamente smentito dall’avvocato del calciatore — la presenza di Fabiani in terra portoghese conferma che la pista è tutt’altro che fredda.

Il rientro di Fabiani verso la Coppa Italia

Mentre il mercato bolle, la realtà del campo incombe. Nella giornata di ieri, Angelo Fabiani ha fatto rientro a Roma, proprio mentre la squadra di Maurizio Sarri si trasferiva nel ritiro di Coverciano. Qui i biancocelesti stanno ultimando i preparativi per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, una sfida da dentro o fuori che la Lazio non può permettersi di fallire.

