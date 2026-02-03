Leite Lazio, la corsa al colpo a parametro zero resta aperta! Rivali sullo sfondo

Leite Lazio, resta ancora aperta la corsa per ingaggiare il calciatore! Oltre alle avances biancocelesti, ci sarebbero delle rivali all’orizzonte: le ultime

La sessione invernale di mercato è ormai alle spalle, ma il nome di Diogo Leite continua a rimanere al centro delle attenzioni di diversi club europei. Il difensore portoghese, attualmente in forza all’Union Berlin, rappresenta uno dei profili più interessanti in vista della prossima finestra estiva, soprattutto per la sua situazione contrattuale. Il centrale mancino, classe 1999, andrà infatti in scadenza a giugno, ma al momento il suo futuro resta un vero e proprio rebus!

Diogo Leite Lazio, nessuna intesa e trattative mai decollate

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Diogo Leite non ha raggiunto alcun accordo, né formale né verbale, con club interessati in vista della prossima stagione. Nonostante l’attenzione crescente attorno al suo profilo, il difensore ha scelto di non affrettare i tempi e di non legarsi anticipatamente a nessuna società.

In Italia, il suo nome è stato accostato con insistenza alla Lazio e alla Fiorentina, ma nessuna delle due trattative è mai realmente decollata. I contatti esplorativi non si sono trasformati in un affondo decisivo, lasciando la situazione completamente aperta.

Diogo Leite Lazio, priorità al recupero fisico

Alla base di questa fase di stallo c’è anche una scelta precisa del giocatore. Diogo Leite ha deciso di congelare ogni valutazione sul futuro, concentrandosi esclusivamente sul presente. La priorità assoluta, in questo momento, è il recupero da un lieve infortunio, che lo ha limitato nelle ultime settimane. L’obiettivo è tornare al top della condizione fisica per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Solo una volta ristabilito pienamente, il centrale mancino inizierà a valutare le proposte che arriveranno sul tavolo.

Diogo Leite Lazio, concorrenza alta tra Germania e Italia

La concorrenza, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. In Germania, il Borussia Dortmund avrebbe già avviato un pressing concreto, monitorando da vicino l’evoluzione della situazione. In Italia, oltre a Lazio e Fiorentina, si registra anche un sondaggio last-minute della Roma, segnale di come il profilo di Leite sia apprezzato trasversalmente!

Al momento, però, una certezza c’è: nessuna firma è stata apposta. La corsa al difensore portoghese è soltanto rimandata e ripartirà ufficialmente in estate, quando Diogo Leite potrà liberarsi a parametro zero. Un’occasione che promette di accendere un vero e proprio derby di mercato, con la Lazio pronta a valutare se tornare alla carica per rinforzare la propria retroguardia con un profilo giovane, mancino e di prospettiva internazionale!

