Ledesma: «Inzaghi mi ha sorpreso. La Lazio non ha mai detto puntiamo a vincere»

Cristian Ledesma ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Simone Inzaghi. Le sue parole.

INZAGHI – «Mi ha sorpreso Inzaghi, tutto quello che ha oggi se l’è guadagnato con tanti meriti. Anche alla Lazio è riuscito a vincere e vincere in Italia è difficilissimo. Diciamo che si è guadagnato questa opportunità, ripeto: è un vincente e non è mai scontato. La Lazio non ha mai detto puntiamo a vincere».